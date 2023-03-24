Космонавты на МКС возобновили тренировки с манипулятором ERA

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российский экипаж Международной космической станции провел тренировку по управлению манипулятором ERA (European Robotic Arm), сообщили в "Роскосмосе".

"(Проведена) тренировка космонавтов по управлению европейским дистанционным манипулятором ERA", - говорится в отчете госкорпорации о работе космонавтов на МКС за 23 марта.

Ранее оператором европейского манипулятор ERA на российском сегменте станции была Анна Кикина, а сейчас ее обязанности перешли к космонавту Андрею Федяеву.

Манипулятор впервые должны были задействовать в рамках выходов космонавтов в открытый космос в 2022 году, однако из-за нештатных ситуаций этого сделать так и не удалось.

Автономный передислоцируемый манипулятор ERA производства немецкой компании Fokker Space входит в состав штатных электромеханических средств технического обслуживания модуля "Наука". В качестве основного манипулятора российского сегмента станции он будет обеспечивать установку и снятие целевых нагрузок на поверхности станции и мониторинг состояния наружной поверхности станции, а также дистанционно управляемое перемещение космонавтов на переносном рабочем месте при выходах в открытый космос.