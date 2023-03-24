Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Космонавты на МКС возобновили тренировки с манипулятором ERA

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российский экипаж Международной космической станции провел тренировку по управлению манипулятором ERA (European Robotic Arm), сообщили в "Роскосмосе".

"(Проведена) тренировка космонавтов по управлению европейским дистанционным манипулятором ERA", - говорится в отчете госкорпорации о работе космонавтов на МКС за 23 марта.

В миреВыходы российских космонавтов в открытый космос с борта МКС перенесли на весну 2023 годаЧитать подробнее

Ранее оператором европейского манипулятор ERA на российском сегменте станции была Анна Кикина, а сейчас ее обязанности перешли к космонавту Андрею Федяеву.

Манипулятор впервые должны были задействовать в рамках выходов космонавтов в открытый космос в 2022 году, однако из-за нештатных ситуаций этого сделать так и не удалось.

Автономный передислоцируемый манипулятор ERA производства немецкой компании Fokker Space входит в состав штатных электромеханических средств технического обслуживания модуля "Наука". В качестве основного манипулятора российского сегмента станции он будет обеспечивать установку и снятие целевых нагрузок на поверхности станции и мониторинг состояния наружной поверхности станции, а также дистанционно управляемое перемещение космонавтов на переносном рабочем месте при выходах в открытый космос.

МКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эстония высылает российского дипломата

Китай предупредил США о последствиях маневров американского эсминца в Южно-Китайском море

Китай предупредил США о последствиях маневров американского эсминца в Южно-Китайском море

Что случилось этой ночью: пятница, 24 марта

США нанесли авиаудары по объектам Корпуса стражей исламской революции в Сирии

SpaceX в пятницу запустит на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

SpaceX в пятницу запустит на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Во Франции протесты против пенсионной реформы вылились в серьезные беспорядки

ЕС запланировал включить в 11 пакет антироссийских санкций меры против обхода ограничений

ЕС запланировал включить в 11 пакет антироссийских санкций меры против обхода ограничений
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });