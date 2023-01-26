Выходы российских космонавтов в открытый космос с борта МКС перенесли на весну 2023 года

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Выходы российских космонавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) перенесены на весну 2023 года, сообщил бортинженер миссии Crew-6 Андрей Федяев.

"На самом деле, действительно, это так, много выходов было отменено, и основная их часть, которая была запланирована, в том числе и на экспедицию 69 с Кононенко, с Чубом и О'Харой на этот экипаж "Союз МС-23" корабля, они будут перенесены ближе к апрелю, я так полагаю", - ответил Федяев на вопрос о переносе выходов в открытый космос российских космонавтов.

Он отметил, что не будет выходить в космос, однако будет ассистировать космонавтам с помощью европейской роботизированной руки-манипулятора ERA.

1 сентября прошлого года командир МКС космонавт Сергей Прокопьев сообщал, что действующий российский экипаж станции совершит пять выходов в открытый космос.

25 ноября 2022 года космонавты не смогли выполнить работу из-за нештатного функционирования насосов в системе охлаждения одного из скафандров.

15 декабря 2022 года "Роскосмос" сообщил об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов по техническим причинам.

По словам исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергея Крикалева, в процессе подготовки к выходу в космос произошла разгерметизация контура наружного радиатора корабля "Союз". По его данным, причиной появления утечки в системе охлаждения корабля может быть попадание микрометеорита.

11 января глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что госкомиссия приняла решение провести запуск космического корабля "Союз МС-23" к МКС 20 февраля в беспилотном режиме с доставкой грузов. На нем на Землю позже сможет вернуться российско-американский экипаж поврежденного корабля "Союз МС-22" - космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.