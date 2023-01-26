Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Выходы российских космонавтов в открытый космос с борта МКС перенесли на весну 2023 года

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Выходы российских космонавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) перенесены на весну 2023 года, сообщил бортинженер миссии Crew-6 Андрей Федяев.

"На самом деле, действительно, это так, много выходов было отменено, и основная их часть, которая была запланирована, в том числе и на экспедицию 69 с Кононенко, с Чубом и О'Харой на этот экипаж "Союз МС-23" корабля, они будут перенесены ближе к апрелю, я так полагаю", - ответил Федяев на вопрос о переносе выходов в открытый космос российских космонавтов.

Он отметил, что не будет выходить в космос, однако будет ассистировать космонавтам с помощью европейской роботизированной руки-манипулятора ERA.

1 сентября прошлого года командир МКС космонавт Сергей Прокопьев сообщал, что действующий российский экипаж станции совершит пять выходов в открытый космос.

25 ноября 2022 года космонавты не смогли выполнить работу из-за нештатного функционирования насосов в системе охлаждения одного из скафандров.

15 декабря 2022 года "Роскосмос" сообщил об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов по техническим причинам.

По словам исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергея Крикалева, в процессе подготовки к выходу в космос произошла разгерметизация контура наружного радиатора корабля "Союз". По его данным, причиной появления утечки в системе охлаждения корабля может быть попадание микрометеорита.

11 января глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что госкомиссия приняла решение провести запуск космического корабля "Союз МС-23" к МКС 20 февраля в беспилотном режиме с доставкой грузов. На нем на Землю позже сможет вернуться российско-американский экипаж поврежденного корабля "Союз МС-22" - космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.

МКС Андрей Федяев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Байден объявил о решении передать 31 танк M1 Abrams Украине

Байден объявил о решении передать 31 танк M1 Abrams Украине

Швейцария запрещает оказание ряда услуг РФ

Население Германии в 2022 году достигло рекорда из-за притока мигрантов

Население Германии в 2022 году достигло рекорда из-за притока мигрантов

США намерены произвести для Украины 31 танк M1 Abrams на сумму $400 млн

Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку в январе

Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку в январе

Microsoft сообщила об устранении проблем с доступом к сервисам

Германия решила передать Украине 14 танков Leopard 2

Германия решила передать Украине 14 танков Leopard 2

Финляндия готова участвовать в пакетном решении о поставке танков Leopard 2 на Украину

В аэропорту Берлина отменены все рейсы в связи с забастовкой

Полиция в Перу применила слезоточивый газ для разгона протестующих против правительства

Полиция в Перу применила слезоточивый газ для разгона протестующих против правительства
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });