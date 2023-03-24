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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

США ввели санкции против БелАЗа и МАЗа и заблокировали Boeing Лукашенко

США ввели санкции против БелАЗа и МАЗа и заблокировали Boeing Лукашенко
Самолет Boeing 767 президента Белоруссии Александра Лукашенко
Фото: Павел Орловский/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Минфин США ввел санкции в отношении белорусских машиностроительных предприятий - Белорусского автозавода (БелАЗ) и Минского автозавода (МАЗ).

В сообщении на сайте Минфина говорится, что эти компании включены в SDN List.

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) также внесло в список девять физических лиц из Белоруссии, а также определило один самолет Boeing-737 президента республики Александра Лукашенко как заблокированную собственность.

В сообщении отмечается, что ранее санкции в отношении БелАЗа и МАЗа ввели Евросоюз и Канада. Также санкции введены в отношении гендиректора БелАЗа Сергея Никифоровича и руководителя МАЗа Валерия Иванковича.

Введенные санкции предусматривают, что вся находящаяся на территории США собственность внесенных в список компаний и физлиц заблокирована. Также заблокирована деятельность любых организаций, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам на 50% и более, индивидуально или в совокупности.

Поясняется, что под санкции США могут попасть финучреждения и другие лица, которые совершают операции с компаниями, включенными в санкционный список.

ОАО "БелАЗ" (управляющая компания "БелАЗ-Холдинга") - один из крупнейших мировых производителей карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 тонн.

ОАО "МАЗ" (управляющая компания холдинга "Белавтомаз") производит грузовую и пассажирскую автотехнику, автобусы и микроавтобусы, спецмашины. Является одним из крупнейших производителей автотехники в СНГ.

США МАЗ БелАЗ Boeing Белоруссия
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