США ввели санкции против БелАЗа и МАЗа и заблокировали Boeing Лукашенко

Самолет Boeing 767 президента Белоруссии Александра Лукашенко Фото: Павел Орловский/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Минфин США ввел санкции в отношении белорусских машиностроительных предприятий - Белорусского автозавода (БелАЗ) и Минского автозавода (МАЗ).

В сообщении на сайте Минфина говорится, что эти компании включены в SDN List.

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) также внесло в список девять физических лиц из Белоруссии, а также определило один самолет Boeing-737 президента республики Александра Лукашенко как заблокированную собственность.

В сообщении отмечается, что ранее санкции в отношении БелАЗа и МАЗа ввели Евросоюз и Канада. Также санкции введены в отношении гендиректора БелАЗа Сергея Никифоровича и руководителя МАЗа Валерия Иванковича.

Введенные санкции предусматривают, что вся находящаяся на территории США собственность внесенных в список компаний и физлиц заблокирована. Также заблокирована деятельность любых организаций, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам на 50% и более, индивидуально или в совокупности.

Поясняется, что под санкции США могут попасть финучреждения и другие лица, которые совершают операции с компаниями, включенными в санкционный список.