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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Корабль "Союз МС-23" перестыкуют на другой модуль МКС 6 апреля

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Корабль "Союз МС-23" перестыкуют с модуля "Поиск" на "Причал" российского сегмента Международной космической станции (МКС) 6 апреля, сообщили в "Роскосмосе" в пятницу.

"6 апреля планируется перестыковка пилотируемого корабля "Союз МС-23" с малого исследовательского модуля "Поиск" на узловой модуль "Причал"", - сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

По данным госкорпорации, космонавт Сергей Прокопьев проведет операцию в ручном режиме, вместе с ним в корабле будут находиться Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.

"Перестыковка "Союза МС-23" проводится для обеспечения безопасности выходов в открытый космос по российской программе из модуля "Поиск"", - говорится в сообщении.

26 февраля корабль "Союз МС-23" в беспилотном режиме пристыковался к МКС, чтобы заменить в ее составе поврежденный метеороидом в декабре "Союз МС-22".

На "Союзе МС-23" осенью на Землю сможет вернуться российско-американский экипаж поврежденного корабля "Союз МС-22" – космонавты "Роскосмоса" Прокопьев, Петелин и астронавт NASA Рубио.

Союз МС-23 МКС Роскосмос
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