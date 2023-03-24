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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

"Союз МС-24" полетит к МКС 15 сентября

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Пилотируемый корабль "Союз МС-24" с российско-американским экипажем отправится на Международную космическую станцию (МКС) 15 сентября, сообщили в "Роскосмосе".

"Пилотируемый корабль "Союз МС-24" с космонавтами Роскосмоса Олегом Кононенко и Николаем Чубом и астронавтом NASA Лорал О'Хара должен полететь к станции 15 сентября", - сказали в пресс-службе госкорпорации.

"Приземление корабля "Союз МС-23" с Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и Франциско Рубио планируется 27 сентября", - заявили в "Роскосмосе".

Также, по данным госкорпорации, запуски грузовых кораблей "Прогресс МС-23" и "Прогресс МС-24" к МКС ожидаются, соответственно, 24 мая и 23 августа.

Ранее в пятницу в "Роскосмосе" сообщили, что корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором спустят на Землю с МКС в беспилотном режиме 28 марта.

Роскосмос МКС
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