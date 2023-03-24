Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Президент Грузии опасается второго отказа предоставить стране статус кандидата в члены ЕС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Грузинский президент Саломе Зурабишвили опасается, что очередной отказ предоставить Грузии статус кандидата в члены Евросоюза негативно отразится на стабильности в стране.

Как заявила глава государства в интервью грузинскому оппозиционному телеканалу "ТВ Пирвели" в пятницу, в ходе недавних зарубежных визитов она пыталась объяснить всем, что даже несмотря на "непонятные решения и риторику" грузинских властей, отказывать Грузии во второй раз нельзя со стратегической и геополитической точек зрения.

По ее словам, Грузию нельзя загонять в изоляцию, так как она находится в регионе, которому требуется ее стабильность.

"Такой отказ может повлиять на нашу внутреннюю стабильность, и все может пойти по-другому", - предупредила Зурабишвили.

Она считает, что Брюссель должен признать продемонстрированное грузинским народом стремление стать частью ЕС.

Президент добавила, что в России очередной отказ могут воспринять как отдаление Грузии от Европы и США.

При этом она порекомендовала нынешним грузинским властям проделать необходимую для получения статуса кандидата в члены ЕС работу.

"Это то, чего ждут избиратели", - подчеркнула Зурабишвили.

Грузия Зурабишвили
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Байден заявил, что Китай пока не передавал России вооружение

Президент Грузии считает, что Саакашвили должны лечить в Грузии

Президент Грузии считает, что Саакашвили должны лечить в Грузии

SpaceX вывела на орбиту десятую с начала года партию интернет-спутников Starlink

SpaceX вывела на орбиту десятую с начала года партию интернет-спутников Starlink

Что произошло за день: пятница, 24 марта

Американскую базу в Сирии обстреляли ракетами после ударов США по объектам КСИР

Nord Stream 2 AG поучаствует в поднятии со дна Балтики найденного у газопровода объекта

Nord Stream 2 AG поучаствует в поднятии со дна Балтики найденного у газопровода объекта

В Варшаве горняки вышли на протесты против директивы ЕС об ограничении выбросов метана

США ввели санкции против БелАЗа и МАЗа и заблокировали Boeing Лукашенко

США ввели санкции против БелАЗа и МАЗа и заблокировали Boeing Лукашенко

Поврежденный корабль "Союз МС-22" вернется на Землю 28 марта

Hyundai и Kia отзывают более 571 тыс. автомобилей в США

Hyundai и Kia отзывают более 571 тыс. автомобилей в США
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });