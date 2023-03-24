Президент Грузии опасается второго отказа предоставить стране статус кандидата в члены ЕС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Грузинский президент Саломе Зурабишвили опасается, что очередной отказ предоставить Грузии статус кандидата в члены Евросоюза негативно отразится на стабильности в стране.

Как заявила глава государства в интервью грузинскому оппозиционному телеканалу "ТВ Пирвели" в пятницу, в ходе недавних зарубежных визитов она пыталась объяснить всем, что даже несмотря на "непонятные решения и риторику" грузинских властей, отказывать Грузии во второй раз нельзя со стратегической и геополитической точек зрения.

По ее словам, Грузию нельзя загонять в изоляцию, так как она находится в регионе, которому требуется ее стабильность.

"Такой отказ может повлиять на нашу внутреннюю стабильность, и все может пойти по-другому", - предупредила Зурабишвили.

Она считает, что Брюссель должен признать продемонстрированное грузинским народом стремление стать частью ЕС.

Президент добавила, что в России очередной отказ могут воспринять как отдаление Грузии от Европы и США.

При этом она порекомендовала нынешним грузинским властям проделать необходимую для получения статуса кандидата в члены ЕС работу.

"Это то, чего ждут избиратели", - подчеркнула Зурабишвили.