Путин заявил Эрдогану о важности продолжения нормализации отношений Турции и Сирии
Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил сирийскую проблематику.
Согласно распространенному Кремлем сообщению, в разговоре была "подчеркнута важность продолжения процесса нормализации турецко-сирийских отношений".
"Президент Турции особо отметил в этой связи конструктивную посредническую роль России", - говорится с информации пресс-службы президента РФ.
Путин поздравил Эрдогана и турецкий народ с наступившим священным для мусульман месяцем Рамадан.