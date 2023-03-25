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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Путин заявил Эрдогану о важности продолжения нормализации отношений Турции и Сирии

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил сирийскую проблематику.

Согласно распространенному Кремлем сообщению, в разговоре была "подчеркнута важность продолжения процесса нормализации турецко-сирийских отношений".

"Президент Турции особо отметил в этой связи конструктивную посредническую роль России", - говорится с информации пресс-службы президента РФ.

Путин поздравил Эрдогана и турецкий народ с наступившим священным для мусульман месяцем Рамадан.

Турция Сирия Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган
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