Президенты России и Турции обсудили "зерновую сделку"

Инспекция судна, перевозившего пшеницу из Украины в Афганистан, в Турции в январе Фото: TUR Ministry of National Defence / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону реализацию "зерновой сделки" и сотрудничество в энергетики, сообщила в субботу пресс-служба главы российского государства.

"Турецкий лидер позитивно оценил согласие России продлить на 60 дней срок действия стамбульских договоренностей, касающихся вывоза украинского зерна из черноморских портов и разблокирования экспорта российского продовольствия и удобрений. При этом высказано понимание принципиального настроя российской стороны добиться полного выполнения второй части упомянутых "пакетных" договоренностей - по устранению барьеров для сельхозпродукции из России", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Путин и Эрдоган обсудили "актуальные темы российско-турецкого партнерства в различных областях".

Как сообщает пресс-служба президента РФ, "выражено удовлетворение положительной динамикой торгово-экономических связей, успешной реализацией совместных стратегических проектов в сфере энергетики, включая поставки газа и строительство в Турции АЭС "Аккую".

Президент Турции еще раз поблагодарил за оказанную помощь в преодолении последствий землетрясения, в том числе за недавнее развертывание российского полевого госпиталя в провинции Хатай, отмечается в сообщении. Условлено также "проработать возможности налаживания поставок из России стройматериалов в интересах восстановления разрушенной инфраструктуры и жилья".

16 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что "зерновая сделка" продлена на 60 дней.