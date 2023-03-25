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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Президенты России и Турции обсудили "зерновую сделку"

Президенты России и Турции обсудили "зерновую сделку"
Инспекция судна, перевозившего пшеницу из Украины в Афганистан, в Турции в январе
Фото: TUR Ministry of National Defence / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону реализацию "зерновой сделки" и сотрудничество в энергетики, сообщила в субботу пресс-служба главы российского государства.

"Турецкий лидер позитивно оценил согласие России продлить на 60 дней срок действия стамбульских договоренностей, касающихся вывоза украинского зерна из черноморских портов и разблокирования экспорта российского продовольствия и удобрений. При этом высказано понимание принципиального настроя российской стороны добиться полного выполнения второй части упомянутых "пакетных" договоренностей - по устранению барьеров для сельхозпродукции из России", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Путин и Эрдоган обсудили "актуальные темы российско-турецкого партнерства в различных областях".

Как сообщает пресс-служба президента РФ, "выражено удовлетворение положительной динамикой торгово-экономических связей, успешной реализацией совместных стратегических проектов в сфере энергетики, включая поставки газа и строительство в Турции АЭС "Аккую".

Президент Турции еще раз поблагодарил за оказанную помощь в преодолении последствий землетрясения, в том числе за недавнее развертывание российского полевого госпиталя в провинции Хатай, отмечается в сообщении. Условлено также "проработать возможности налаживания поставок из России стройматериалов в интересах восстановления разрушенной инфраструктуры и жилья".

16 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что "зерновая сделка" продлена на 60 дней.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта.

Украина Турция АЭС "Аккую" Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган
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