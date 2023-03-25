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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

В Германии сообщили об аресте мужчины, ранившего трех человек в Берлине

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В полиции ФРГ сообщили в субботу об аресте 61-летнего мужчины, совершившего вооруженное нападение на прохожих в Берлине, передало агентство Associated Press.

Накануне вечером мужчина сначала взорвал гранату у входа в жилой дом, ранив трех человек, а затем набросился на них с ножом. Пострадавшие госпитализированы, состояние одного из них критическое. Нападавший попытался скрыться с места происшествия, однако его удалось задержать.

Полиция не сообщает о мотивах нападавшего. Ряд немецких СМИ сообщил, что нападавший и двое пострадавших - сербы. Еще один получивший ранения человек родом из Боснии и Герцеговины.

Германия Берлин
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