В Германии вооруженный ножом мужчина ранил несколько человек

Фото: Uwe Anspach/picture alliance via Getty Images

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Вооруженный ножом мужчина ранил несколько человек, включая полицейского, на демонстрации сторонников правых взглядов в городе Мангейм в земле Баден-Вюртемберг, сообщают в пятницу немецкие СМИ.

В нападавшего выстрелил на поражение полицейский. Выжил ли этот человек, в сообщениях не уточняется.

В ходе демонстрации, которая проводилась на одной из центральных площадей Мангейма, должен был выступить известный в Германии критик исламизма Михаэль Штюрценбергер. Он также получил ножевые ранения.

В полиции не уточнили, сколько именно человек получили ранения, и насколько они тяжелые.

Канцлер Германии в соцсети X назвал ужасными фотографии с места нападения. "Насилие абсолютно неприемлемо в нашей демократии. Мои мысли с жертвами", - сказал он, добавив, что "виновный должен понести суровое наказание".