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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Сооснователь Intel Гордон Мур умер на 95-м году жизни

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В США умер предприниматель и инженер Гордон Мур, который был одним из основателей компании Intel. Как сообщает Associated Press, Муру было 94 года, он скончался у себя дома на Гавайях.

В 1950-е Мур получил степень доктора философии в области химии и физики, в 1968 году он вместе с Робертом Нойcом основал компанию Intel, которая сейчас является одним из крупнейших разработчиков и производителей электронных устройств и компьютерных компонентов.

В историю отрасли он также вошел и благодаря так называемому "закону Мура", согласно которому количество транзисторов в кристалле микропроцессора удваивается каждый год (впоследствии он заявил об удвоении количества транзисторов каждые два года). Сам Гордон Мур говорил про свой "закон", что это просто удачная догадка, которая получила больше внимания, чем заслуживает.

США Intel
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