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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:24

Германия планирует выслать более 30 российских дипломатов

В РФ готовят "жесткий ответ"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Германия собирается выслать более 30 российских дипломатов, якобы занимающихся вербовкой немецких информаторов, сообщает в субботу Focus.

"Министр иностранных дел планирует выслать более 30 российских дипломатов, аккредитованных в Берлине", - пишет издание

Эти дипломаты, по мнению Берлина, занимались поиском источников информации в ФРГ в сфере политики, экономики, науки и вооруженных сил, говорится в публикации .

В свою очередь источник Focus в МИД РФ, комментируя эту информацию, заявил: "У Бербок (главы МИД ФРГ Анналены Бербок - ИФ) шпиономания. Жусткий ответ на эти нездоровые шаги Берлина уже готов - ей понравится".

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