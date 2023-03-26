Обрушившиеся на юг США торнадо унесли жизни 26 человек

Фото: Will Newton/Getty Images

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - На юге США в результате ударов торнадо погибли 26 человек, разрушен город Роллинг Форк в дельте Миссиссиппи, сообщило в субботу информагентство Associated Press (AP).

В Миссиссипи жертвами стихийного бедствия стали 25 человек, написало в твиттер агентство по чрезвычайным ситуациям штата. Также погиб житель округа Морган, штат Алабама, сообщил в соцсети офис окружного шерифа.

"Торнадо частично разрушил город Роллинг Форк в дельте Миссисипи, превратив дома в груды щебня, перевернув автомобили на бок и обрушив городскую водонапорную башню", - говорится в публикации.

Как отмечает AP, сила, с которой торнадо обрушился на этот город в штате Миссиссиппи, была настолько велика, что "несколько охотников за ураганами, которые следят за суровой погодой и часто устраивают прямые трансляции, (...) умоляли о спасении".

По словам пожарного Родни Портера, доставлявшего жителям Роллинг Форка воду и топливо, в городе "как будто взорвалась бомба".

Губернатор Миссисипи Тейт Ривз ввел в штате чрезвычайное положение и пообещал помочь с восстановлением разрушенных домов. Президент США Джо Байден назвал ущерб, нанесенный ураганом, "душераздирающим" и также объявил о помощи со стороны федеральных властей.

Ураган пролетел по Миссиссиппи не менее 170 миль (274 км), заявили в офисе метеорологической службы города Джексон. Там добавили, что, по предварительной информации, суперячейка (грозовое облако с вращающимся восходящим воздушным потоком - ИФ), которая породила торнадо, опустошивший Роллинг Форк, образовалась к юго-западу от города.

В метеорологической службе города Норман, штат Оклахома, предположили, что в этой суперячейке сформировались и торнадо, от которых пострадала Алабама.