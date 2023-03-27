Минобороны РФ сообщило об уничтожении арсенала в Харьковской области

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области и уничтожили склад с боеприпасами в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Берестовое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Темировка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - сообщил он.

По данным ведомства, также уничтожены тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в ряде районов.

По направлениям

Российские военные продолжают активные действия на донецком, купянском, красно-лиманском, южно-донецком, херсонском и запорожском направлениях, заявил Конашенков.

"На донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили более четырехсот украинских военнослужащих и наемников, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, четыре пикапа, боевая машина РСЗО "Град" и одна гаубица Д-20", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

"На купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Кисловка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики", - сказал Конашенков.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины за сутки составили: до 65 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная гаубица "Акация", а также одна гаубица Д-30.

"На красно-лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что "уничтожено свыше 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-30".

"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Новополь Донецкой народной республики, Малая Токмачка и Щербаки Запорожской области", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По данным Конашенкова, потери армии Украины на данных направлениях составили: до 40 военнослужащих, два пикапа и гаубица Д-20.

Также он сообщил, что на херсонском направлении "в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и одна самоходная гаубица "Гвоздика"".