Военные РФ сообщили об ударах авиации и артиллерии по позициям ВСУ на шести направлениях

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Российские военные заявили об ударах авиации и артиллерии по позициям армии Украины на шести направлениях.

"На донецком направлении в результате комплексного огневого поражения и активных действий подразделений "Южной" группировки войск в течение прошедших суток уничтожено до 310 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и две гаубицы "Мста-Б"", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в среду.

По его словам, на южно-донецком и запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар (ДНР).

"Общие потери противника за сутки составили более 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20", - завил Конашенков.

"На красно-лиманском направлении ударами штурмовой, армейской авиации, тяжелых огнеметных систем и огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики", - сказал он.

По его данным, за сутки на данном направлении потери ВСУ составили более 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также противотанковая пушка МТ-12.

"На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка, Ольшана и Кисловка Харьковской области, Новоселовское и Артемовка Луганской народной республики", - сообщил представитель военного ведомства.

Он заявил, что за сутки на данном направлении потери армии Украины составили более 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также противотанковая пушка МТ-12.

"Кроме того, в районе населенного пункта Старица Харьковской области поражен склад боеприпасов", - сказал Конашенков.

"На херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика" и артиллерийская система М777 производства США", - сообщил он.