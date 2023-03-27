Глава МАГАТЭ посетил ДнепроГЭС и встретился с Зеленским

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил в понедельник, что посетил ДнепроГЭС и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Провел встречу в городе Запорожье с президентом Зеленским, подробно обсудили с ним вопрос обеспечения безопасности Запорожской АЭС и работающих на ней сотрудников", - написал Гросси в твиттере в понедельник.

Кроме того, он сообщил, что вместе с Зеленским осмотрел ДнепроГЭС. "Днепровская гидроэлектростанция является неотъемлемой частью системы, которая обеспечивает ядерную безопасность Запорожской АЭС. Зеленский показал мне повреждения на плотине, причиненные недавно", - отметил глава МАГАТЭ.

В конце минувшей недели он объявил, что намерен посетить Запорожскую АЭС, чтобы оценить обстановку в сфере ядерной безопасности. Визит планировался на 29 марта.