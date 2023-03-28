Глава МАГАТЭ заявил об ухудшении ситуации вокруг Запорожской АЭС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Обстановка вокруг Запорожской АЭС за последнее время ухудшилась, из-за чего возросли риски возникновения инцидента в ядерной сфере, заявил в интервью Associated Press гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Мои специалисты сообщают о ежедневных атаках, о звуках, свидетельствующих о применении тяжелых вооружений. Это происходит практически постоянно", - сказал Гросси.

Он отметил, что хотя последний раз АЭС подвергалась непосредственному обстрелу еще в прошлом ноябре, однако по окружающей объект территории до сих пор наносят удары.

Гросси уточнил, что переговоры о "различных сценариях, которые могли бы привести" к созданию зоны безопасности вокруг АЭС, продолжаются, и что он обсуждал ситуацию на самом высоком уровне и с РФ, и с Украиной.

"Так что проходящие военные операции влияют на переговоры. Я не стал бы говорить, что переговорный процесс за последние несколько месяцев не привел ни к каким успехам", - отметил глава МАГАТЭ.

В конце минувшей недели Гросси объявил, что намерен посетить Запорожскую АЭС, чтобы оценить обстановку в сфере ядерной безопасности. Еще одной целью нынешней поездки главы МАГАТЭ станет обеспечение поддержания и улучшения регулярной ротации персонала агентства на объекте. Визит планировался на 29 марта. Ранее Гросси уже посещал Запорожскую АЭС - 1 сентября 2022 года.

Накануне он заявил, что посетил ДнепроГЭС и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. По последним данным, работают два из них, но в режиме горячего останова - только на подачу тепла. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.

Объекты станции переведены в собственность РФ, создано ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором стало АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").