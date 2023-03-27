Еврокомиссия потребовала взыскать с Alitalia незаконную госпомощь в 400 млн евро

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила, что кредит, выданный авиакомпании Alitalia на сумму 400 млн евро в 2019 году, был незаконной государственной помощью и должен быть возвращен с процентами.

"Европейская комиссия пришла к выводу, что государственный кредит в размере 400 млн евро, предоставленный Италией в 2019 году компании Alitalia Societa Aerea Italiana S.p.A. и ее дочерней компании Alitalia CityLiner S.p.A. (совместно именуемым Alitalia), является незаконным в соответствии с правилами государственной помощи ЕС", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

В Еврокомиссии считают, что Италия должна взыскать с Alitalia незаконную государственную помощь плюс проценты.

В ЕК напомнили, что в мае 2017 года итальянская авиакомпания Alitalia была привлечена к специальной процедуре банкротства в соответствии с итальянским законом о банкротстве, однако продолжала работать как авиакомпания.

Для продолжения работы Alitalia в 2017 и 2019 годах государство предоставило компании кредиты на сумму 900 млн евро и 400 млн евро соответственно. Эти кредиты никогда не были погашены.

В 2018 году Еврокомиссия начала официальное расследование, чтобы установить, соответствуют ли два кредита, предоставленные в 2017 году на общую сумму 900 млн евро, правилам государственной помощи ЕС. В феврале 2020 года ЕК начала официальное расследование на соответствие правилам государственной помощи ЕС дополнительного государственного кредита в размере 400 млн евро, выданного Италией 26 октября 2019 года.

"В сентябре 2021 года комиссия пришла к выводу, что государственные кредиты Alitalia в размере 900 млн евро были незаконными в соответствии с правилами государственной помощи ЕС. Сегодня комиссия пришла к выводу, что при предоставлении кредита государственной помощи в размере 400 млн евро в 2019 году Италия действовала не так, как поступил бы частный оператор, поскольку она не оценила заранее вероятность погашения кредитов, включая проценты, а была нацелена на обеспечение бесперебойного обслуживания внутренних и международных рейсов авиакомпании Alitalia", - сказано в коммюнике ЕК.

Кроме того, Еврокомиссия установила, что кредит в 400 млн евро не может считаться помощью по спасению компании, согласно соответствующему руководству. В частности, потому, что Alitalia уже воспользовалась предыдущей помощью в целях спасения, а именно двумя кредитами, предоставленными в 2017 году, которая выделяется только единожды.

Основываясь на этих фактах, Еврокомиссия пришла к выводу, что ни один частный инвестор не предоставил бы в то время кредит компании и что государственный кредит давал Alitalia "несправедливое экономическое преимущество по сравнению с ее конкурентами на национальных, европейских и мировых линиях".

Теперь государство должно вернуть от Alitalia незаконную государственную помощь в размере 400 млн евро плюс проценты.