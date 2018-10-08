Власти Италии получат 15% авиакомпании Alitalia

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Правительство Италии разработало план по реорганизации авиакомпании Alitalia, согласно которому получит 15% акций перевозчика. Об этом сообщает в воскресенье итальянская газета Il Sole 24 Ore.

По данным газеты, остальные 85% будут проданы сторонним компаниям. Власти страны ведут переговоры с китайскими инвесторами в надежде на превращение страны в крупный хаб для перелетов из Китая, Северной Европы, Африки, Северной и Южной Америки.

Отмечается, что на реализацию плана итальянского правительства понадобится привлечь около 2 млрд евро.

Alitalia начала процедуру банкротства в 2017 году, после чего власти Италии представили ссуду в размере 900 млн евро для продолжения деятельности перевозчика.