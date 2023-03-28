Поврежденный корабль "Союз МС-22" вернется на Землю в беспилотном режиме во вторник

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором, как ожидается, спустят на Землю с Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме во вторник.

По данным "Роскосмоса", расстыковка корабля от малого исследовательского модуля "Рассвет" российского сегмента МКС намечается в 12:57 по московскому времени, а посадка его спускаемого аппарата в районе юго-восточнее казахстанского города Жезказган - в 14:45 по Москве.

Ранее сообщалось, что на "Союзе МС-22" вернут на Землю около 218 кг грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования.

24 марта государственная комиссия на заседании в госкорпорации "Роскосмос" одобрила возвращение корабля "Союз МС-22" с МКС на Землю.

15 марта "Роскосмос" сообщил, что российские космонавты совместно со специалистами ракетно-космической корпорации "Энергия" провели тепловые испытания систем повреждённого корабля перед его посадкой в беспилотном режиме.

22 февраля исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что корабль вернется на Землю по укороченной программе, чтобы специалисты могли получить о нем больше информации при спуске.

15 декабря 2022 года в "Роскосмосе" сообщили об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля "Союз МС-22". 11 января глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сказал, что исследования подтвердили, что корабль был поврежден метеороидом. Диаметр повреждения на поверхности приборного отсека корабля составил до 1 мм.

Пилотируемый корабль "Союз МС-22" с российско-американским экипажем пристыковался к МКС 21 сентября 2022 года. В экипаж корабля вошли космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио, они вернутся на Землю во второй половине 2023 года на корабле "Союз МС-23", который пристыковался к МКС 26 февраля.