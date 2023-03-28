Поврежденный "Союз МС-22" отстыковался от МКС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором отстыковался от Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме перед последующей посадкой в Казахстане, сообщает корреспондент "Интерфакса" из Центра управления полетами (ЦУП).

Согласно данным ЦУП, корабль отстыковался от малого исследовательского модуля "Рассвет" российского сегмента МКС в 12:57 по московскому времени.

Включение двигателя "Союза МС-22" на торможение для сведения с орбиты ожидается в 13:51, его разделение на отсеки - в 14:19 по Москве.

Приземление спускаемого аппарата планируется в 14:45 в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

На "Союзе МС-22" вернут на Землю около 218 кг грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования.

15 декабря 2022 года в "Роскосмосе" сообщили об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля "Союз МС-22". 11 января глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сказал, что исследования подтвердили, что корабль был поврежден метеороидом. Диаметр повреждения на поверхности приборного отсека корабля составил до 1 мм.

Пилотируемый корабль "Союз МС-22" с российско-американским экипажем пристыковался к МКС 21 сентября 2022 года. В экипаж корабля вошли космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио, они вернутся на Землю во второй половине 2023 года на корабле "Союз МС-23", который пристыковался к МКС 26 февраля.