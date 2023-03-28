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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

КНДР вновь испытала подводный аппарат, способный нести ядерный боезаряд

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Академия национальной обороны КНДР с 25 по 27 марта провела очередное испытание системы подводного стратегического вооружения, сообщает ЦТАК.

По данным агентства, подводный аппарат типа "Хэиль-1", способный нести ядерный боезаряд, был задействован в испытании во второй половине дня 25 марта в Вонсанском заливе.

За 41 час и 27 минут он проплыл по пилообразной и овальной траекториям протяженностью 600 км в Японском море, сообщает ЦТАК.

"В первой половине дня 27 марта (аппарат - ИФ) достиг намеченной цели - моря перед уездом Хвадэ провинции Северный Хамгён, где его испытательная боеголовка точно взорвалась под водой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате испытания точно оценены "все тактико-технические характеристики (...) системы, подтверждены ее надежность и безопасность".

Кроме того, сообщает ЦТАК, 27 марта были проведены учения по показательному запуску ракет, нацеленные на то, чтобы "подразделения при войсковой части отработали порядок и процессы выполнения важного задания по нанесению огневого удара".

По данным агентства, был произведен запуск двух тактических баллистических ракет "земля-земля" в режиме нанесения удара через ядерный взрыв в воздухе.

"Учебная рота, нанося условный ядерный удар в Рёкпхоском районе по островной цели перед городом Кимчхэк провинции Северный Хамгён, взорвала боеголовку в воздухе на высоте 500 метров над целью", - уточняет ЦТАК.

Ранее сообщалось, что КНДР в понедельник утром произвела запуск двух баллистических ракет малой дальности.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи заявил, что обнаружил запуски из района уезда Чунхва в провинции Хванхэ-Пукто начиная примерно с 7:47 утра (1:47 по Москве).

По оценкам военных, ракеты пролетели около 370 км прежде чем упасть в море.

Министерство обороны Японии сообщило, что дальность полета обеих ракет составила около 350 км, а высота - около 50 км, обе они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Считается, что своими действиями КНДР выражает протест против военных учений Южной Кореи и США Ssangyong, которые начались на прошлой неделе. Учения планируется завершить в следующий понедельник.

КНДР Япония
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