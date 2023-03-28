Ким Чен Ын дал указание продолжать развитие производства ядерного оружия

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын в понедельник проинспектировал Институт ядерного оружия КНДР, где наблюдал за установкой боеголовок на баллистические ракеты, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Он отметил, что институт (...) должен дальновидно расширять производство оружейных ядерных материалов для всесторонней реализации плана ЦК партии по поступательному наращиванию ядерных арсеналов. Это должно стать стимулом к продолжению развития производства мощного ядерного оружия", - говорится в сообщении.

Ким Чен Ын "сформировал задачи, стоящие перед институтом и всей областью атомной энергии", добавляет агентство.

"Если мы будем полностью готовы в любой момент применить свое ядерное оружие, то ядерное оружие не будет применяться никогда. Если мы будем обладать мощными и превосходящими ядерными силами, выходящими за рамки воображения, враг будет нас бояться и не посмеет посягать на наш государственный суверенитет, систему и народ", - приводит ЦТАК слова руководителя КНДР.

Отмечается, что Ким Чен Ын также ознакомился с работой по внедрению государственной комбинированной информационной системы управления ядерным оружием Haekbangashoe, применявшейся в ходе недавних комбинированных тактических учений, имитирующих ядерную контратаку.