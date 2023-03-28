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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Глава МАГАТЭ заявил, что может посетить Россию в ближайшие дни

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что может после посещения Запорожской АЭС отправиться дальше в Россию.

По сообщению агентства Associated Press, Гросси указал, что он, "очень вероятно", направится в РФ "в ближайшие дни".

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В конце минувшей недели Гросси объявил, что намерен посетить Запорожскую АЭС, чтобы оценить обстановку в сфере ядерной безопасности. Еще одной целью нынешней поездки главы МАГАТЭ станет обеспечение поддержания и улучшения регулярной ротации персонала агентства на объекте. Визит планировался на 29 марта. Ранее Гросси уже посещал Запорожскую АЭС, это произошло 1 сентября 2022 года.

Накануне он заявил, что посетил ДнепроГЭС и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. По последним данным, работают два из них, но в режиме горячего останова - только на подачу тепла. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.

Объекты станции переведены в собственность РФ, создано ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором стало АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

МАГАТЭ Рафаэль Гросси Запорожская АЭС РФ
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