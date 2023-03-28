Индекс потребдоверия в США в марте неожиданно вырос до 104,2 пункта

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в марте повысился до 104,2 пункта по сравнению с пересмотренными 103,4 пункта месяцем ранее. Об этом сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 101 пункта с объявленного ранее февральского уровня в 102,9 пункта, свидетельствуют результаты опроса Trading Economics.

Индикатор отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в марте снизился до 151,1 пункта с 153 пунктов месяцем ранее.

В то же время подындекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода увеличился до 73 пунктов по сравнению с 70,4 пункта в феврале. Значение индекса потребительских ожиданий ниже 80 пунктов часто является сигналом наступления рецессии в экономике в течение года.

"Индекс несколько вырос в марте благодаря улучшению потребительских ожиданий, однако остается ниже среднего уровня за 2022 год, составлявшего 104,5 пункта. Рост отражает улучшение настроений среди респондентов моложе 55 лет и домохозяйств, зарабатывающих более $50 тыс. в год", - говорится в докладе Conference Board.

Американцы сейчас ожидают роста потребительских цен на 6,3% в следующие двенадцать месяцев.

Тем временем индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в январе увеличился на 2,5% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные во вторник данные. Темпы роста цен замедлились по сравнению с 4,6% в декабре и были минимальными с ноября 2019 года.

Индикатор в январе уменьшился на 0,6% относительно предыдущего месяца.