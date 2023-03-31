Индекс потребдоверия в США в марте снизился до 62 пунктов, хуже прогноза

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В марте 2023 года индекс потребительского доверия в США снизился до 62 пунктов по сравнению с 67 пунктами в предыдущий месяц, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Предварительная оценка индикатора указывала на снижение до 63,4 пункта. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали ее пересмотра до 63,2 пункта.

Индикатор снизился впервые за четыре месяца и обновил минимум с декабря прошлого года.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце откатился до 66,3 пункта (ранее было объявлено 66,4 пункта) против 70,7 пункта в феврале.

Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода опустился до 59,2 пункта (предварительно - 61,5 пункта) по сравнению с 64,7 пункта.

Настроение потребителей ухудшилось во всех демографических группах, однако самое резкое падение зафиксировано среди граждан с низким уровнем дохода и образования, среди молодежи, а также среди граждан со значительными инвестициями в акции, отмечается в сообщении.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в марте упали до 3,6% с 4,1% месяцем ранее, обновив минимум с апреля 2021 года.

Оценки инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) остались на уровне 2,9% по итогам четвертого месяца подряд, сообщил Мичиганский университет.

Предварительное значение индекса потребительского доверия за апрель будет опубликовано 14 апреля.