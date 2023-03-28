McKinsey уволит около 1,4 тысяч сотрудников

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Американская консалтинговая компания McKinsey & Co планирует масштабное сокращение штата. Об этом говорится в сообщении фирмы без указания деталей.

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщает, что число увольнений составит около 1,4 тыс. сотрудников. В конце февраля агентство писало со ссылкой на источники, что работу могут потерять порядка 2 тыс. работников компании.

Сейчас в McKinsey работают почти 47 тысяч человек, тогда как пять лет назад ее штат составлял 28 тысяч сотрудников.