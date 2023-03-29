Неудачу 2-го тестового пуска гиперзвуковой ракеты США объяснили сбоем в передаче телеметрии

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Второе полноценное испытание прототипа американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183 ARRW окончилось неудачей из-за сбоя в передаче полетных данных и потере телеметрии, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные о результатах теста источники.

О сбое в передаче и потере данных во время испытания 13 марта в сообщении ВВС США от 24 марта не

указывалось. Отмечалось лишь, что в ходе него "удалось достичь несколько целей".

После сброса с бомбардировщика B-52H у южного побережья Калифорнии планирующая головная часть успешно отделилась от ракетного ускорителя и продолжила полет. Однако после этого канал передачи данных вышел из строя, сообщили источники.

Данные телеметрии, которые были утеряны, имеют решающее значение для понимания Пентагоном летных характеристик оружия. По словам источников, ключевой вопрос заключается в том, был ли отказ вызван неисправным каналом передачи данных или дефектом планирующей гиперзвуковой боеголовки.

Накануне, выступая на слушаниях в конгрессе, министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что проведенное 13 марта испытание было "неуспешным".

Всего с 2021 уже было проведено пять испытаний. Только два из были успешными.

Кендалл указал, что Пентагон может переключиться на разработки и рамках программы Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM).

По его словам, ВВС "на данный момент больше привержены HACM (которая является другой крупной программой создания гиперзвукового оружия), чем ARRW".

Кендалл сказал, что у ВВС есть ещё два полноценных прототипа ARRW, которые ВВС планируют испытать после того, как будут проведены исследования неудачного тестового полета.

"Нам, вероятно, придется принять решение о судьбе ARRW после того, как мы завершим анализ и, надеюсь, проведем эти два теста", - сказал Кендалл".

Кендалл сказал, что HACM является "достаточно успешной" программой, "она совместима с большим количеством наших самолетов и в целом даст нам больше боеспособности".

Разрабатываемая по программе HACM гиперзвуковая ракета меньше по размерам, чем ARRW, благодаря чему может использоваться не только стратегическими бомбардировщиками, но и многоцелевыми истребителями.