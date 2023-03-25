Недавнее испытание американской гиперзвуковой ракеты прошло частично успешно

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В ходе испытания американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon) воздушного базирования не были достигнуты все поставленные цели, сообщило издание Breaking Defense.

Согласно публикации, ВВС США умалчивают, насколько успешным было второе полноценное испытание прототипа ARRW 13 марта, о котором было объявлено только в субботу.

В пресс-релизе ВВС США накануне указывалось, что в "ходе испытания было достигнуто несколько целей", тогда как при первом испытании в декабре прошлого года сообщалось, что "все цели были достигнуты", говорится в публикации.

Представитель ВВС США отказался предоставить Breaking Defense дополнительные данные о результатах испытания.

ВВС США сообщили, что 13 марта провели второй полноценный испытательный пуск прототипа гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A (АRRW). Согласно сообщению, бомбардировщик B-52H Stratofortress выпустил полностью действующий прототип ARRW производства компании Lockheed Martin. Это стало вторым запуском боевого прототипа ARRW, задачей которого была всесторонняя проверка характеристик оружия.