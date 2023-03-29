Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию вокруг СВПД

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В ходе переговоров в Москве министров иностранных дел РФ и Ирана Сергея Лаврова и Хоссейна Амира Абдоллахиана обсуждалось состояние дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщил в среду вечером российский МИД.

"Стороны обстоятельно обсудили весь комплекс вопросов, связанных с дальнейшим укреплением многопланового российско-иранского сотрудничества, включая его политическую, торгово-экономическую, научно-техническую и культурно-гуманитарную составляющие. Особый акцент сделан на осуществлении совместных проектов в сфере транспорта и энергетики, и реализации договоренностей, достигнутых по итогам 16-го заседания Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Грозном 1 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.

"Значительное внимание было уделено состоянию дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе", - отметили в МИД РФ.

Кроме того, согласно сообщению, "российская сторона приветствовала договоренности о нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией". "Выражена надежда, что их реализация будет способствовать формированию позитивной атмосферы в зоне Персидского залива, а также укреплению стабильности и безопасности на Ближнем Востоке в целом", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.