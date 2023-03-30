Иностранные компании прекращают добычу нефти в иракском Курдистане

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Иностранные компании прекращают добычу нефти в иракском Курдистане после приостановки турецкого экспорта, сообщает Iraq Oil Report.

Турция приостановила экспорт нефти с севера Ирака 25 марта после того, как международный арбитражный суд постановил, что Турция нарушила двустороннее соглашение, содействуя независимым трубопроводным потокам регионального правительства Курдистана (КРГ).

Лидеры КРГ направили в Багдад переговорщиков, однако пока не договорились с федеральными властями о возобновлении экспорта. По данным Iraq Oil Report, признаков скорого разрешения ситуации нет.

"Предложения обеих сторон отвергнуты", - заявил вице-спикер иракского парламента, член "Демократической партии Курдистана" Шахаван Абдулла.

Руководство Ирака настаивает, что курдистанская нефть должна продаваться через государственную компанию SOMO, пишет Iraq Oil Report со ссылкой на информированные источники. Прежде экспорт добытой в регионе нефти контролировало КРГ.

Нефтяные компании, работающие в иракском Курдистане, транспортировали через Турцию около 400 тыс. баррелей нефти в сутки. Помимо этого, приостановка транспортировки затрагивает и объемы, контролируемые федеральным правительством, в 75 тысяч б/с.

Через иракский Курдистан проходит нефтепровод Киркук-Джейхан. Объемы экспорта из Ирака в феврале составили 3,295 млн баррелей в сутки, или на 8,9% меньше, чем в январе. В частности, с нефтяных месторождений в Центральном и Южном Ираке в прошлом месяце транспортировано 89,14 млн баррелей, с севера страны - месторождения Киркук через порт Джейхан - 3,834 млн баррелей.