Нефть Brent подешевела до $78,43 за баррель после подорожания днем ранее

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в пятницу снижаются после повышения днем ранее до максимальных уровней с середины марта, сообщает MarketWatch.

Участники торгов продолжают оценивать вероятные действия центральных банков мира для борьбы с инфляцией в свете недавнего кризиса в банковской сфере, пишет Trading Economics.

"Если данные из США не начнут подавать сигналы рецессии, а рынок в целом будет демонстрировать склонность к риску, восстановительное ралли нефти может продолжиться благодаря менее агрессивному Федрезерву, чуть подешевевшему доллару и надеждам на восстановление экономики Китая", - полагает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Трейдеры также ждут итогов заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое пройдет в понедельник.

Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:06 по московскому времени составляют $78,43 за баррель, что на $0,17 (на 0,22%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг майские контракты подорожали на $0,99 (на 1,3%) - до $79,27 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром торгуется на уровне $74,3 за баррель, что на $0,07 (на 0,09%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Стоимость контракта днем ранее поднялась на $1,4 (на 1,9%) - до $74,37 за баррель.

При этом Brent и WTI завершают "в плюсе" вторую неделю подряд.