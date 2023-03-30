В СБ ООН под председательством Лаврова пройдут дебаты по ближневосточному урегулированию

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В СБ ООН в конце апреля пройдут открытые дебаты по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, председательствовать на них будет глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщила Мария Захарова.

"Состоится целый ряд мероприятий в рамках апрельского мандата отчетного цикла СБ ООН. В частности, на 25 апреля намечены ежеквартальные открытые дебаты министерского уровня по ближневосточному урегулированию. Они также пройдут под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова", - сказала она в ходе брифинга в четверг.