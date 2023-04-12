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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Российская делегация пока не получала виз для мероприятий ООН в США

В МИД заявили, что в апреле

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Российской делегации пока не выдали ни одной американской визы для участия в апрельских мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

"Пока визы не выданы. Ни одна виза не выдана", - сказал он.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что в СБ ООН под председательством России состоится целый ряд мероприятий в рамках апрельского мандата отчетного цикла. В частности, на 25 апреля намечены ежеквартальные открытые дебаты министерского уровня по ближневосточному урегулированию. Они пройдут под председательством главы МИД Сергея Лаврова.

МИД Нью-Йорк ООН США Сергей Рябков
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