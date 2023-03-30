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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Белоруссия планирует провести в 2023 году пять учений ОДКБ

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - ОДКБ проведет в 2023 году пять учений на территории Белоруссии, сообщили в белорусском Минобороны, ссылаясь на пресс-службу Объединенного штаба ОДКБ. Это решение было принято на штабных переговорах, которые проходили 28-30 марта.

Запланировано, в частности, совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023" с отработкой задач по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ при урегулировании кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе, специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2023", специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2023", рассказал пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

Также в Белоруссии впервые пройдет специальное учение с совместным формированием радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2023".

"Спланировано также специальное учение с подразделениями МЧС, выделенными в состав формирований сил специального назначения КСОР ОДКБ "Скала-2023", - говорится в сообщении.

"В 2023 году комплекс учений с войсками (Коллективными силами) ОДКБ будет проведен в форме совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство", которое является высшей формой совместной подготовки в формате организации. В разных регионах зоны ответственности ОДКБ будут задействованы все элементы системы коллективной безопасности", - проинформировал Щегрикович.

по итогам состоявшихся 28-30 марта штабных переговоров по организации и проведению совместных учений ОДКБ

Белоруссия Минобороны ОДКБ
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