Военный комитет обсудил совершенствование полетов в воздушном пространстве стран ОДКБ

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Военный комитет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудил развитие оборонного сотрудничества, а также вызовы и угрозы безопасности, сообщили в пресс-службе организации.

"В ходе заседания обсуждены вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ... Рассмотрены вопросы совершенствования организации полетов в воздушном пространстве государств-членов организации и международных полетах авиации вооруженных сил государств-членов ОДКБ", - говорится в сообщении.

Члены военного комитета обсудили мероприятия совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в 2023 году, проинформировали в пресс-службе.

Там напомнили, что в нынешнем году комплекс учений с коллективными силами ОДКБ будет проведен в форме совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство".

На территории Белоруссии спланированы совместные и специальные учения, объединяющие подготовку различных компонентов войск ОДКБ: совместное учение с коллективными силами оперативного реагирования "Взаимодействие-2023", специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2023", специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2023", специальное учение с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2023" и специальное учение с подразделениями МЧС "Скала-2023".

На завершающем этапе совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2023" на территории Киргизии планируется проведение учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2023".

По результатам обсуждения, в частности, решено продолжить практику проведения совместных учений с компонентами коллективных сил ОДКБ в связке с учениями вооруженных сил государств-членов организации и учениями с региональными (объединенными) группировками войск.

Очередное заседание военного комитета планируется провести во втором полугодии 2023 года в Белоруссии, председательствующей в ОДКБ в текущем году.