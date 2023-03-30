Еврокомиссия выделила 1,2 млрд евро на совместные разработки ЕС в сфере обороны

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) объявила в четверг, что утвердила третью годовую рабочую программу в рамках Европейского оборонного фонда (EDF), выделив 1,2 млрд евро на совместные исследования и разработки в области обороны.

"С этой новой рабочей программой комиссия выделяет новое финансирование оборонных проектов для совместной разработки стратегических оборонных возможностей и технологий. Она также вводит ряд новых мер, направленных на продвижение инноваций в области обороны в рамках программы европейских оборонных инноваций (EUDIS)", - сообщается в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

В Еврокомиссии ожидают, что это также "повысит промышленную конкурентоспособность и будет способствовать функциональной совместимости по всей Европе".

В документе отмечается, что с принятием этой рабочей программы ЕК инвестировала в целом более 3 млрд евро с момента вступления в силу регламента EDF в мае 2021 года.

Рабочая программа, объясняют в Брюсселе, будет поддерживать знаковые проекты в критически важных областях, таких как ситуационная осведомленность в космосе для противодействия гиперзвуковым ракетам, а также разработка в военно-морской сфере прототипа европейского патрульного корвета.

В ЕК также рассчитывают, что конкурсы заявок подготовят почву для разработки истребительных систем следующего поколения, основных боевых танков, средств ведения огня с закрытых позиций, а также стратегической воздушной перевозки негабаритных грузов, что является основным средством оперативной поддержки военных миссий ЕС по всему миру, сказано в коммюнике.

Бюджет EDF составляет 7,953 млрд евро на период 2021-2027 годов.