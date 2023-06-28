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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Премьер Эстонии призвала использовать потенциал ЕС в целях обороны

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что необходимо использовать потенциал Европейского союза в целях обороны.

"Более года назад мы договорились в Версале больше инвестировать в обороноспособность ЕС. Нам необходимо подкрепить это конкретными действиями. Нам нужна Европа, способная эффективно защищать себя", - сказала она в среду на встрече в Брюсселе с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европарламента Робертой Метсола, сообщила пресс-служба правительства Эстонии.

По ее словам, это означает "адаптацию нашей оборонной промышленности к новой ситуации в области безопасности". "Мы и раньше сплачивались в ЕС - хороший пример - восстановление после пандемии и смягчение последствий энергетического кризиса. Стратегические усилия в масштабах всего ЕС по-прежнему необходимы - на этот раз для защиты Европы", - сказала она.

Каллас также добавила, что "будущее Украины - в Европейском союзе и НАТО, и я не сомневаюсь, что украинцы приложат все усилия, чтобы в этом году начать переговоры о вступлении в ЕС". Она отметила, что Эстония привержена восстановлению Украины, "которое должно начаться немедленно и в сочетании с реформами, необходимыми для интеграции в ЕС".

ЕС Кая Каллас Эстония
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