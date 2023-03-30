Запуск Crew Dragon-7 с россиянином Борисовым в составе экипажа к МКС намечен на август

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon-7 с космонавтом "Роскосмоса" Константином Борисовым в составе экипажа к Международной космической станции (МКС) намечен на август этого года, сообщило в четверг NASA.

"NASA и SpaceX планируют запуск Crew-7, следующей ротационной миссии к Международной космической станции, в середине августа", - говорится в сообщении на сайте американского космического ведомства.

Вместе Борисовым в составе седьмой регулярной миссии корабля Crew Dragon к станции отправятся астронавт NASA Жасмин Могхбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA) датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава.

1 марта в "Роскосмосе" сообщили о расширении соглашения о перекрёстных полётах на МКС.

По данным госкорпорации, "Роскосмос" и NASA согласовали дополнительный полет российского космонавта к станции на корабле Crew Dragon.

"По соглашению о перекрестных полетах между Роскосмосом и NASA Константину Борисову предстоит отправиться на Международную космическую станцию в составе экипажа миссии Crew-7 во второй половине 2023 года, Александру Гребенкину - в составе экипажа миссии Crew-8 в первой половине 2024 года", - сказали в пресс-службе "Роскосмоса".

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В настоящий момент в рамках соглашения между "Роскосмосом" и NASA осуществляются две миссии на МКС - в сентябре прошлого года к станции был запущен российский корабль "Союз МС-22", в состав которого, помимо россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, входит астронавт NASA Фрэнк Рубио. Они вернутся на Землю на корабле "Союз МС-23", который прибыл на станцию в феврале для замены повреждённого "Союза МС-22".

Также в марте состоялся запуск американского корабля Crew Dragon-6, на котором на станцию прибыл космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев.