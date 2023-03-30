Бизнес ждет разъяснений от OFAC по вопросу покупки бриллиантов российского происхождения

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Участники алмазного рынка ждут разъяснений от OFAC (отвечающее за правоприменение в области санкций подразделение Минфина США) о том, возможна ли покупка или импорт бриллиантов российского происхождения в Соединенных Штатах, следует из опубликованного на сайте агентства Rapaport отрывка из выступления председателя Rapaport Group Мартина Рапапорта в ходе конференции, организованной Алмазной биржей Израиля.

Введенные OFAC 7 апреля прошлого года санкции в отношении "АЛРОСА" не содержали понятия продукции "российского происхождения". Санкции вводили блокировку на любые активы и доходы, которые получает российская компания, в том числе лица, которые контролируются ею на 50% и больше.

При этом Ювелирный совет США (US Jewelry Council) не видел нарушения в импорте бриллиантов, которые подверглись "существенной обработке" несанкционными лицами вне России.

Вопрос, тем не менее, был не до конца урегулирован, и в феврале 2023 года Рапапорт по итогам обсуждения с участниками алмазного рынка из Нью-Йорка направил запрос в OFAC. Он запросил, допустимо ли для американской компании покупать или ввозить в США бриллианты, ограненные из алмазного сырья, приобретенного у "АЛРОСА" после 7 апреля 2022 года, в том числе бриллианты, произведенные или подвергшиеся "существенной обработке" вне России, в том числе в Израиле.

Разъяснения в ответ на этот запрос пока нет. OFAC фактически "прячется", заявил Рапапорт.

Норма OFAC о недопустимости покупок у компаний, которые на 50% и более контролируются санкционными лицами, ставит участников рынка перед необходимостью проверять каждого контрагента, что сложно осуществить на открытом международном рынке, следует из выступления Рапапорта.

При этом Рапапорт подчеркнул, что бриллианты российского происхождения (в т.ч. произведенные вне РФ, но из российского сырья) не имеют доступа на платформу RapNet. Крупнейшая мировая платформа по торговле бриллиантами и ювелирными изделиями исключила российские бриллианты из своей торговой системы в мае прошлого года.

США, которые являются крупнейшим рынком ювелирных изделий с бриллиантами, в начале марта 2022 года запретили ввоз алмазов и бриллиантов из России, а в апреле "АЛРОСА" попала в SDN list. Напрямую "АЛРОСА" почти не ввозила свою продукцию в США, но санкции породили проблему с оплатой российских алмазов в долларах. Помимо этого, крупные международные ювелирные ритейлеры отказались покупать вновь добытые алмазы российского происхождения. О прекращении сотрудничества заявили Signet Jewelers, Tiffany (сейчас входит в LVMH), которые были долгосрочными клиентами "АЛРОСА", а также Richemont.

Хотя американские санкции не препятствуют поставкам алмазов в Индию, где производится 95% бриллиантов в мире, часть индийских огранщиков стала отказываться от камней из России из-за создавшейся неопределенности. Тем не менее, к лету прошлого года продажи вернулись практически к досанкционному уровню. "АЛРОСА" снова продает алмазы, выручая около $250 млн в месяц, то есть продажи примерно на $50-100 млн ниже прежнего показателя, сообщало в августе агентство Bloomberg. Помимо индийских клиентов, приобретают алмазы и участники рынка из Бельгии, а также розничные продавцы ювелирных изделий из Китая и с Ближнего Востока.