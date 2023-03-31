SpaceX в пятницу предпримет новую попытку запуска спутников Минобороны США

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в пятницу со второй попытки должна стартовать на орбиту с группой из 10 спутников новой системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Космических сил США, сообщает компания-разработчик носителя SpaceX.

Планировавшийся накануне запуск по техническим причинам был отменен за три секунды до старта.

Повторная попытка будет предпринята со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 07:29 по времени Тихоокеанского побережья США (в 17:29 по Москве).

Космические аппараты в рамках миссии Tranche 0 являются первой частью создаваемой космической архитектуры Proliferated Warfighter Агентства космических разработок Космических сил США. Новая система СПРН будет состоять из многоуровневой сети спутников и вспомогательных элементов, которые обеспечат глобальную военную связь и возможности предупреждения, индикации и отслеживания ракет на низкой околоземной орбите высотой 950 км.

В группу аппаратов весом 150 кг каждый входят два спутника обнаружения и отслеживания запусков гиперзвуковых и баллистических ракет, оснащенных инфракрасными датчиками с широким полем обзора (OPIR), и восемь спутников лазерной связи, маршрутизации данных, навигации и резервной системы управления.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая используется во второй раз, примерно через восемь минут после старта должна совершить управляемую вертикальную посадку на базе Ванденберг.