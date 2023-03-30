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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Специалисты NASA изменили орбиту МКС с помощью корабля Cygnus

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в четверг скорректировали высоту орбиты Международной космической станции (МКС) с помощью двигателей грузового корабля Cygnus компании Northrop Grumman, сообщило американское космическое ведомство.

"Космический "грузовик" Cygnus компании Northrop Grumman, пристыкованный к надирному порту модуля Unity, сегодня включил двигатели на более чем 15 минут и поднял орбиту станции", - говорится в сообщении управления.

В сообщении отмечается, что проведённая коррекция стала первым из трёх манёвров по изменению орбиты МКС, необходимых для запуска и последующей стыковки к ней российского грузового космического корабля "Прогресс МС-23" в конце мая.

Эта коррекция стала третьим по счёту манёвром такого рода для кораблей Cygnus в целом.

В июне прошлого года NASA сообщило об успешном проведении ограниченной коррекции орбиты МКС с помощью двигательной системы корабля Cygnus.

В том же месяце в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" заявили, что американский грузовой корабль Cygnus сможет выполнить еще несколько тестовых коррекций, но штатным средством данной операции остаётся российский корабль "Прогресс".

2018 году NASA уже испытывало в ходе девятой миссии Cygnus возможность корректировать орбиту станции с помощью двигателя корабля этой серии. За несколько дней до отчаливания специалисты включили маршевый двигатель "грузовика" на 50 секунд. В результате высота орбиты станции изменилась почти на 90 метров. Впоследствии корабль был модифицирован для существенного изменения орбиты МКС.

После прекращения программы полётов американских транспортных кораблей Space Shuttle к МКС в 2011 году для проведения коррекций орбиты станции и манёвров уклонения от космического мусора использовались только российские корабли "Прогресс МС" и двигатели служебного модуля "Звезда" российского сегмента станции.

NASA Cygnus МКС
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