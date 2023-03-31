Великобритания закупит у Швеции гранатометы взамен отправленных на Украину

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Британская армия приобретет у Швеции ручные гранатометы многоразового использования Carl-Gustaf M4 взамен собственного противотанкового оружия, поставленного Лондоном Украине, сообщает Defense news.

О договоренностях объявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес 29 марта на встрече со своим шведским коллегой Полом Йонсоном. Однако британские власти не уточнили количество гранатометов, которые должны получить, и сроки их поставок.

Таким образом, британские военные будут восполнять запасы переносных противотанковых ракетных комплексов NLAW, переданных Киеву.

Также стороны подписали договор о намерении поставить Британии 14 шведских 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) Archer на замену британским САУ AS-90, отправленных Лондоном Киеву.

Кроме того, накануне шведские производители вооружений сообщили, что подписали рамочные соглашения с Агентством НАТО по обеспечению и закупкам (NSAP) о поставках альянсу Carl-Gustaf M4 и одноразовых ручных противотанковых гранатометов AT4. При этом AT4 должны поступить в 2023 - 2024 годах, а Carl-Gustaf M4 - в 2023-2025 годах.