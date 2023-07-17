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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Швеция утвердила стратегию сотрудничества с Украиной на $522 млн

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Правительство Швеции утвердило новую программу сотрудничества с Украиной в сфере восстановления экономики и реформ на 2023-2027 годы стоимостью 522 млн евро (6 млрд шведских крон).

Сайт правительства Швеции назвал программ крупнейшей за всю историю страны двусторонней стратегией помощи в целях развития.

"Поддержка Украины является одним из наших важнейших приоритетов, и данная стратегия занимает центральное место в этом процессе. С принятием стратегии мы делаем большой шаг вперед в обеспечении мощной и долгосрочной поддержки восстановления Украины", - заявил министр по вопросам сотрудничества и внешней торговли Йохан Форсселл.

Программа включает пять областей поддержки: восстановление с упором на критически важную инфраструктуру, основные социальные услуги; "зеленый" переход и устойчивое развитие; инклюзивное экономическое развитие, предпринимательство и торговля; безопасность и стабилизация; права человека, демократия, верховенство закона и гендерное равенство.

В Стокгольме рассчитывают, что программа "будет способствовать интеграции Украины в ЕС и укреплению свободы, устойчивости и экономическому процветанию страны".

Согласно пресс-релизу, помощь Украине в рамках действующей стратегии сотрудничества Швеции с Восточной Европой на 2021-2027 годы переведена в новую стратегию сотрудничества Швеции с Украиной в области восстановления и реформ. Общая сумма, предусмотренная стратегией сотрудничества с Восточной Европой, остается неизменной и составляет 6,6 млрд шведских крон на 2021-2027 годы.

Швеция Украина Восточная Европа Йохан Форсселл
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