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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:24

Генсек ОДКБ заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе чревата серьезной дестабилизацией

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Ситуация в Нагорном Карабахе и Афганистане остается напряженной, создает риски дестабилизации в странах Организации Договора о коллективной безопасности, заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

"Сохраняется напряжённость в кавказском регионе, как следствие многолетних противоречий между Арменией и Азербайджаном", - сказал Тасмагамбетов на расширенном совещании руководящего состава секретариата и объединенного штаба ОДКБ в пятницу.

По его словам, из-за рисков, связанных с обстановкой в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе, ситуация чревата серьезной дестабилизацией.

"Неспокойно в центрально-азиатском регионе - возрастает опасность проникновения на территорию союзников по ОДКБ экстремистской идеологии и террористических группировок. Особую озабоченность вызывают комплексные угрозы, исходящие с территории Афганистана", - заявил Тасмагамбетов.

Он подчеркнул, что в ОДКБ проводится постоянная работа над совершенствованием механизма противодействия существующим и вновь возникающим вызовам и угрозам.

Нагорный Карабах Афганистан Азербайджан Армения ОДКБ
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