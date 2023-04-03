СМИ сообщили о переходе под контроль Азербайджана двух сел Шушинского района в Карабахе
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Азербайджанская армия взяла под контроль высоты и два села Шушинского района в Карабахском регионе, сообщили азербайджанские СМИ.
По их данным, в результате операции, проведенной азербайджанскими военными 25 марта, взяты под контроль села Аллахгулулар и Заманпееси. СМИ также опубликовали соответствующие видеокадры из этих сел.
"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.