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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Казахстанский олигарх Боранбаев приговорен к восьми годам лишения свободы

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Сарыаркинский районный суд №2 Астаны признал бизнесмена Кайрата Боранбаева виновным в крупных хищениях и отмывании и приговорил его к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества, передал корреспондент "Интерфакса".

Ему также будет пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе.

Проходившие по делу доверенное лицо Боранбаева Роман Наханов и бывший заместитель председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Жанузак Тайыр также получили по восемь лет риговорены судом к 8 годам лишения свободы.

Отбывать сроки все трое будут в пенитенциарных учреждениях средней безопасности.

Суд над ними начался 30 декабря 2022 года.

Расследование дела Боранбаева и его доверенного лица Романа Наханова, управляющего директора АО "НК "КазМунайГаз" Ибулла Серди и заместителя председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Жанузак Тайыр, причастных к крупным хищениям и легализации преступных доходов, агентство по финмониторингу (АФМ) завершило в сентябре. Тогда АФМ сообщало, что вышеуказанные лица в 2019 году через подконтрольное ТОО "Азиягаз Чунджа" реализовали преступную схему хищения средств национальной компании "Qazaq Gaz" (ранее КазТрансГаз) при поставках газа.

"Похищенные средства в размере 14,5 млрд тенге в последующем легализованы под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной предпринимательской деятельности. Тем самым подозреваемые сокрыли и утаили подлинный характер совершенных неправомерных операций. Причиненный ущерб в ходе расследования возмещен в полном объеме", - отмечало тогда АФМ.

По делу были арестованы денежные средства в сумме 38 млрд тенге и недвижимость стоимостью 4,2 млрд тенге.

Дело Серди суд выделил в отдельное производство.

Известный казахстанский олигарх, франчайзи McDonald's в Казахстане, России и Белоруссии Кайрат Боранбаев был арестован в середине марта. Он считался одним из богатейших людей Казахстана. Дочь Боранбаева была замужем за внуком первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултаном.

Казахстан Кайрат Боранбаев Сарыаркинский районный суд
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