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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Родственник Назарбаева Боранбаев приговорен к 6 годам заключения

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Судебная коллегия по уголовным делам Астаны приговорила бизнесмена Кайрата Боранбаева к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор огласила председательствующий судья Айсулу Сламбекова. Такое же наказание получил его доверенное лицо Роман Наханов.

Третий фигурант дела - бывший заместитель председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Жанузак Тайыр - приговорен к пяти годам заключения.

Прокурор Олжас Хайруллаев просил суд назначить Боранбаеву шесть лет заключения. В прокуратуре Астаны пояснили, что по условию процессуального соглашения в форме сделки о признании вины, заявленному Боранбаевым и другими фигурантами дела в августе, подсудимые не оспаривают свою вину в инкриминируемых им преступлениях и согласны с назначением Боранбаеву и Наханову наказания в виде лишения свободы сроком на 6 лет каждому с конфискацией имущества, Жанузак - 5 лет лишения свободы с пожизненным лишением всех троих права занимать должности на государственной службе.

Такой размер наказания определен, исходя из требований ст.55 ч.3 Уголовного кодекса, согласно которой, в случае заключения процессуального соглашения срок и размер наказания не может превышать половину максимального срока, предусмотренного соответствующей статьей.

Агентство по финансовому мониторингу накануне сообщило, что Боранбаев в ходе следствия вернул в собственность государства активов стоимостью свыше 90 млрд тенге, включая нефтяное месторождение, газораспределительную компанию, предприятие в сфере сервиса, гостиничные и торгово-развлекательные комплексы, сеть фитнес центров, офисные помещения и другие активы.

Наряду с этим Боранбаев перечислили в Фонд поддержки инфраструктуры образования 30 млрд тенге.

Также ранее Боранбаев возместил материальный ущерб в размере 14,5 млрд тенге в рамках расследования по эпизоду хищения средств при импорте природного газа.

Известный казахстанский олигарх, франчайзи McDonald's в Казахстане, РФ и Белоруссии 56-летний Кайрат Боранбаев - один из богатейших людей Казахстана, родственник первого президента страны Нурсултана Назарбаева: дочь Боранбаева была замужем за внуком Назарбаева Айсултаном. Он был арестован в середине марта 2022 года.

31 марта 2023 года суд Астаны приговорил Боранбаева и обоих его подельников к восьми годам колонии средней безопасности за крупные хищения средств национальной компании "Qazaq Gaz" (ранее КазТрансГаз) при поставках газа. Однако в начале июля приговор был отменен судебной коллегией по уголовным делам Астаны. В августе адвокат Боранбаева Данияр Канафин заявил, что его подзащитный признал вину и хочет сотрудничать со следствием по вопросу добровольного возмещения ущерба.

McDonalds QazaqGaz Казахстан Кайрат Боранбаев Нурсултан Назарбаев Астана
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