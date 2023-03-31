ЕК расширит ценовой "потолок" на газ на все хабы ЕС, а не только на TTF

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия утвердила технические правила для распространения механизма коррекции газового рынка на деривативы, связанные с торговлей газом на всех хабах Евросоюза.

Ранее механизм ограничения максимальных цен касался только фьючерсного контракта "на месяц вперед" на эталонном хабе Европы - TTF в Нидерландах.

"Эта мера была принята для того, чтобы обеспечить еще более широкую защиту от высоких и волатильных цен на газ", - сообщается в коммюнике ЕК.

Как предусмотрено в регламенте механизма, принятый 31 марта дополнительный имплементационный регламент устанавливает технические детали, касающиеся применения механизма к деривативам, связанным с другими виртуальными торговыми точками в ЕС.

"Этот имплементационный акт будет применяться с 1 мая 2023 года, чтобы дать затронутым компаниям, использующим виртуальные торговые хабы, отличные от TTF (Title Transfer Facility), достаточно времени для внесения необходимых корректировок", - говорится в документе ЕК.

В Брюсселе считают, что расширение механизма коррекции цен за пределы TTF "усиливает защиту единого рынка, помогая избежать потенциальных искажений на энергетических и финансовых рынках Европы" в случаях, когда механизм по-прежнему будет применяться исключительно к деривативам TTF.

В ЕК считают, что "механизм коррекции рынка играет ключевую роль в наборе инструментов кризисного реагирования ЕС". При этом отмечается, что он является временным механизмом, который действует только до января 2024 года.

Совет ЕС принял 23 декабря 2022 года постановление по регламенту Евросоюза о временном механизме коррекции газового рынка.

Этот механизм должен автоматически включаться, когда цена TTF на ближайший месяц будет превышать 180 евро за мегаватт/час ($2025 за тысячу кубометров) в течение трех биржевых дней и при этом она будет не превышать больше чем на 35 евро/МВт ч ($394 за тысячу кубометров) цену на СПГ на мировых рынках за те же три дня.