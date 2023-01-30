ICE запустит параллельный газовый хаб в Лондоне для обхода механизма ценового потолка ЕС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Биржевой оператор Intercontinental Exchange Inc. (ICE), управляющий европейским газовым хабом TTF (Title Transfer Facility), запустит параллельный рынок в британской столице, чтобы помочь трейдерам обходить механизм ценового потолка, вводимый Евросоюзом.

Как говорится в пресс-релизе ICE, новый рынок для фьючерсов и опционов на TTF начнет работать на лондонской площадке ICE Futures Europe с 20 февраля, спустя пять дней после того, как ЕС введет потолок цен на газ.

Наиболее ликвидной площадкой для торговли фьючерсами и опционами на TTF является нидерландская ICE Endex. Газовые контракты на ICE Futures Europe будут аналогичны фьючерсам на ICE Endex, но не будут подпадать под ограничения, предусмотренные европейским механизмом корректировки цен на газ, отмечает биржевой оператор.

Такое решение ICE может привести к оттоку торговой активности из Евросоюза, пишет Bloomberg.

"Наша цель - создать рынки, которые позволят нашим клиентам управлять своими рисками, и мы обязаны предоставлять им возможности для решения проблем, с которыми они сталкиваются", - говорится в сообщении биржевого оператора.

Как сообщалось, страны ЕС в декабре договорились ввести механизм коррекции газового рынка, который будет запускаться при подъеме цен на газ до отметки в 180 евро за мегаватт/час (МВт.ч).

Спотовая цена газа на TTF в Нидерландах с поставкой на "день вперед" 30 января на закрытие торговой сессии составила 55,5 евро за МВт.ч.